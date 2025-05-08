Избрание Папы Римского продолжается: в Sky News рассказали, когда кардиналы могут принять решение

Предварительно, 8–9 мая кардиналы в Ватикане могут избрать нового Папу Римского. Они стремятся доказать, что могут быстро и правильно принять решение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники издания Sky News.

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Кардиналы движутся к избранию Папы Римского

Утром 8 мая в Ватикане началось первое голосование сегодняшней сессии. В ближайшее время кардиналы, которые привлечены к избранию нового Папы Римского, могут прийти к согласию и назначить понтифика. Для этого нужно две трети голосов.

Интересно, что сейчас кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они едины в вопросе быстрого принятия решения. А вот длительный конклав может восприниматься как признак раскола среди кардиналов.

Мы также приближаемся к периоду, когда может подняться клубы белого дыма, если первое голосование дня будет успешным,

– говорят корреспонденты издания.

Напомним, 7 мая кардиналы начали конклав. Тогда они не смогли избрать понтифика, из дымохода пошел черный дым,, как признак того, что решение не принято.

К слову, фаворитами на избрание нового Папы являются Луис Антонио Тагле из Филиппин, Петер Эрдо из Венгрии и Пьетро Паролин из Италии. В Ватикане есть правило, что если после 21 тура голосование Папа не будет избран, то выбирать придется между двумя кандидатами, которые получили больше голосов.