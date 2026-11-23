22 ноября в Манчестере был экстренно прерван концерт американского рэпера Дона Толивера из-за появления в воздухе неизвестного химического соединения. Более 50 зрителей обратились за медицинской помощью с поражением глаз и дыхательных путей.

Как сообщает Sky News, правоохранительные органы сообщили о серьезном инциденте на территории комплекса Co-op Live вскоре после 22:00. Посетители концерта начали массово кашлять, прикрывать лицо одеждой и спешно покидать зал.

Поражение дыхательных путей и дезактивация зала

На место происшествия прибыла группа реагирования на опасные ситуации. Медики зафиксировали у десятков пострадавших симптомы раздражения слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а одного человека пришлось госпитализировать.

Всем, кто присутствовал на сегодняшнем мероприятии и впоследствии заметил побочные эффекты или плохо себя чувствует, следует обратиться за медицинской помощью,

– заявили специалисты местной службы скорой помощи.

Следователи сначала предполагали применение обычного слезоточивого газа, однако позже изменили квалификацию происшествия и приступили к дезактивации остатков неизвестного химического соединения.

Объявление чрезвычайной ситуации в Манчестере

Полиция Большого Манчестера оперативно организовала коридоры для безопасного выхода людей, предотвратив давку на выходах из арены.

Объявление нами чрезвычайной ситуации позволило нам обеспечить, чтобы службы экстренной помощи и партнерские учреждения могли быстро и эффективно сотрудничать для координации безопасных действий,

– отметила заместитель начальника полиции Стеф Паркер.

Напомним, ранее мы рассказывали о другой чрезвычайной ситуации в Европе. На рождественской ярмарке в бельгийском городе Маредсу 15 ноября произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает издание Le Soir, причиной инцидента стало случайное возгорание и взрыв баллона с пропаном в одном из торговых домиков. После этого разразился пожар.