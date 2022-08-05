В Вене силовики встали на защиту пропагандистов из России во время семинара для полицейских

В июне Главное управление полиции Вены организовало семинар по российско-украинской войне. Однако на событие пригласили кремлевских пропагандистов.

Такие действия силовики аргументировали желанием узнавать информацию с "разных точек зрения". Семинар "Украина – в фокусе разных взглядов" был внутренним событием совместно с "Координационным советом организации российских соотечественников Австрии".

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Мероприятие прошло без внимания СМИ, однако 1 августа на фейсбук-странице российской организации появилось видео события. Пока ролик пропагандисты удалили. Однако в австрийских медиа опубликовали ряд возмущенных материалов. В частности, недовольство выразило украинское посольство.

Объяснение полицейских

Главное управление полиции Вены 3 августа в твиттере встало на защиту пропагандистов. Объяснили, что обучающие семинары "Безопасность и полиция" проводят годами, чтобы получить базовые знания о войнах и причинах миграции. Это нужно для более эффективного общения с заинтересованными лицами. Ранее подобные события касались Ирака, Сирии и Афганистана.

"Нас обвиняют, что событием в конце июня мы предложили "сцену для кремлевской пропаганды". Категорически не соглашаемся, это была дискуссионная мера, на которой разные спикеры представляли разные подходы к войне в Украине и ее причины, как с проукраинской, так и с пророссийской точек зрения", – написали полицейские.

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Добавили, что пророссийский угол зрения аудитория восприняла "как очень противоречивую, а на пленарном заседании возникли острые противоречия". Уверили, что полиция не поддерживает российские заявления.

Заявление украинского посольства

Австрийские СМИ сообщили, что представитель посольства Украины в Вене возмутился из-за продвижения пропаганды в государственных институциях. Он подчеркнул, что в представлении россии все украинцы являются нацистами, поэтому их нужно "денацифицировать".

Это нарративы, которые легитимизируют убийства украинцев,

– объяснил дипломат для агентства APA.

Посольство Украины планирует провести переговоры с ответственными органами.

Кто принял участие в событии

Издание APA отметило, что было минимум 3 эксперта из "Координационного совета организации российских соотечественников". Одна из них – Елена, которая после 2014 года на оккупированные территории Донбасса и Луганской области привозила "гуманитарную помощь". Она заявила, что Украина обстреливает Донбасс.

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Также на семинаре была историка Елена С. из Луганска, которая доказывала, что термина "Украина" не было в XVII веке. Также участие принял психолог Дмитрий К. Он критиковал украинскую диаспору.

Полицейские не сообщают, кто участвовал в семинаре с украинской стороны.

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