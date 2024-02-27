Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что президент Венгрии – это номинальная должность. Поэтому Виктор Орбан продолжит определять также и внешнюю политику страны.

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Имеет репрезентативную роль

Тамаш Шуйок в прошлом был главой конституционного суда Венгрии и является профессионалом в сфере юриспруденции.

Однако как внешнюю так и внутреннюю политику Венгрии определяет один человек – Орбан. Шуйок как президент Венгрии будет иметь чисто репрезентативную роль – не более,

– отметил председатель венгерской общины.

В этом смысле, по мнению Тибора Томпа, Тамаш Шуйок будет менее заметным, чем раньше была Катарин Новак.

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями, а также препятствовал инициативам Евросоюза по помощи Украине.

Кстати. Тамаш Шуйок занимал должность председателя конституционного суда Венгрии с 2016 по 2024 год. Партия "Фидес" выдвинула его на пост президента и парламент страны 26 февраля избрал его на эту должность. Занять кресло президента он сможет 5 марта.

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