Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что президент Венгрии – это номинальная должность. Поэтому Виктор Орбан продолжит определять также и внешнюю политику страны.
К теме Все время нарушает верховенство права, – евродепутат из Венгрии выразила, что думает об Орбане
Имеет репрезентативную роль
Тамаш Шуйок в прошлом был главой конституционного суда Венгрии и является профессионалом в сфере юриспруденции.
Однако как внешнюю так и внутреннюю политику Венгрии определяет один человек – Орбан. Шуйок как президент Венгрии будет иметь чисто репрезентативную роль – не более,
– отметил председатель венгерской общины.
В этом смысле, по мнению Тибора Томпа, Тамаш Шуйок будет менее заметным, чем раньше была Катарин Новак.
Напомним, что Виктор Орбан неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями, а также препятствовал инициативам Евросоюза по помощи Украине.
Больше о ситуации с назначением нового президента Венгрии
- В стране в 2023 году возник скандал из-за действий действующего в то время президента Каталины Новак. В апреле в Венгрию прибывал с визитом Папа Римский Франциск. К его визиту Новак приняла решение о помиловании, в частности заместителя директора детского дома в городе Бичке. Его осудили за прикрытие человека, который совершал сексуальные насилия над детьми.
- Когда об этом узнала общественность, в стране возникли протесты. В феврале 2024 года Каталина Новак подала в отставку, заявив, что "совершила ошибку".
- Виктор Орбан также подал в парламент поправку в конституцию Венгрии, в соответствии с которой президент лишался права помилования за преступления, совершенные против детей.