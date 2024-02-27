Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що президент Угорщини – це номінальна посада. Тому Віктор Орбан продовжить визначати також і зовнішню політику країни.
До теми Весь час порушує верховенство права, – євродепутатка з Угорщини висловила, що думає про Орбана
Має репрезентативну роль
Тамаш Шуйок в минулому був очільником конституційного суду Угорщини, він є професіоналом у сфері юриспруденції.
Однак як зовнішню так і внутрішню політику Угорщині визначає одна людина – Орбан. Шуйок як президент Угорщини матиме чисто репрезентативну роль – не більше,
– зазначив голова угорської громади.
В цьому сенсі, на думку Тібора Томпа, Тамаш Шуйок буде менш помітним, ніж раніше була Катарин Новак.
Нагадаємо, що Віктор Орбан неодноразово виступав з проросійськими заявами, а також перешкоджав ініціативам Євросоюзу щодо допомоги Україні.
Більше про ситуацію з призначення нового президента Угорщини
- В країні у 2023 році виник скандал через дії чинної на той час президентки Каталіни Новак. У квітні до Угорщини прибував з візитом Папа Римський Франциск. До його прибуття Новак ухвалила рішення про помилування, зокрема заступника директора дитячого будинку у місті Бічке. Його засудили за прикриття людини, яка вчиняли сексуальні насильства над дітьми.
- Коли про це дізналась громадськість, в країні виникли протести. У лютому 2024 року Каталіна Новак подала у відставку, заявивши, що "скоїла помилку".
- Віктор Орбан також подав до парламенту поправку до конституції Угорщина, відповідно до якої президент позбувався права помилування за злочини, які були скоєні проти дітей.