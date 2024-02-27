Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що президент Угорщини – це номінальна посада. Тому Віктор Орбан продовжить визначати також і зовнішню політику країни.

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Має репрезентативну роль

Тамаш Шуйок в минулому був очільником конституційного суду Угорщини, він є професіоналом у сфері юриспруденції.

Однак як зовнішню так і внутрішню політику Угорщині визначає одна людина – Орбан. Шуйок як президент Угорщини матиме чисто репрезентативну роль – не більше,

– зазначив голова угорської громади.

В цьому сенсі, на думку Тібора Томпа, Тамаш Шуйок буде менш помітним, ніж раніше була Катарин Новак.

Нагадаємо, що Віктор Орбан неодноразово виступав з проросійськими заявами, а також перешкоджав ініціативам Євросоюзу щодо допомоги Україні.

До речі. Тамаш Шуйок обіймав посаду голови конституційного суду Угорщини з 2016 по 2024 рік. Партія "Фідес" висунула його на посаду президента і парламент країни 26 лютого обрав його на цю посаду. Посісти крісло президента він зможе 5 березня.

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