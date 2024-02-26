Парламент Венгрии избрал нового президента страны
Источник:Hirado.hu
Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей коалиции "Фидес-КДНП" Тамаш Шуйок.
Депутаты отдали 134 голоса за кандидатуру Шуйока, еще 5 выступили против. Никто из парламентариев не воздержался.
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Тамаш Шуйок стал седьмым избранным президентом. Он вступит в должность с 5 марта. К тому времени обязанности и полномочия президента будет исполнять спикер парламента Ласло Кевер.
Стоит заметить, что кандидатуру Шуйока открыто поддерживал Виктор Орбан.
Что известно о новом президенте Венгрии
Тамаш Шуйок родился в 1956 году. По образованию он юрист. Работал юрисконсультом, адвокатом, был почетным консулом Австрии.
С 2014 года стал членом Конституционного суда страны, а уже в 2016-м – возглавил его.
Лидер фракции "Фидес" Мате Кочиш заявил, что Шуйок является "юристом с безупречным прошлым и отличной подготовкой". По его словам, руководящие партии видят в нем "шанс воплотить единство нации".
Что предшествовало
- Президент Венгрии Каталин Новак 10 февраля подала в отставку – после скандала о помиловании осужденного по делу о педофилии.
- Накануне визита Папы Римского в апреле 2023 года Новак помиловала примерно 20 человек, среди которых, как оказалось, был осужден по делу о педофилии. После этого в стране прошли демонстрации и люди начали требовать ее отставки.
- Каталин Новак сказала, что сделала ошибку. Она попросила прощения у всех, кого она обидела, и у всех жертв сексуального насилия. Она добавила, что умышленно никогда бы не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми.
- Стоит заметить, что в отставку ушла не только Новак. Министр юстиции Юдит Варга, которая и подписала ее решение о помиловании, тоже покинула пост.