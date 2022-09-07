Голод, нищета и коррупция: об Украине врут и на венгерском телевидении

Недавно Венгрия вляпалась в скандал, разработав учебник, в котором распространяла российскую пропаганду в отношении Украины. Однако врут о нашей стране там не только в школьных книгах, но и на телевидении.

Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа. По его словам, это связано с политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Тема Венгерский учебник, распространяющий пропаганду о войне: появилась реакция МИД

Как чушь об Украине распространяют в Венгрии

Томпа отметил, что один из главных экспертов главы Венгрии распространяет на телевидении мнение якобы "начиная с 1991 года в Украине фактически ничего не было, кроме нищеты, голода и коррупции" .

По словам главы венгерской общины в Киеве, преимущественно все население страны, кроме Будапешта, залюмпенизировано. "Такая люмпенизация властью Орбана и приводит к тому, что пишут чушь об Украине", – пояснил он.

Люмпенизация – процесс потери каким-то классом, социальным слоем характерных черт, сопровождающийся переходом к более низкому социальному статусу. Люмпенизация в основном сопровождается потерей профессионализма и социальной инициативы, безработицей, правовым нигилизмом, снижением уровня культуры.

Но они пишут такую чепуху и об Европе, Брюсселе и других соседних странах,

– заметил глава венгерской общины в Киеве.

Связано ли это с тем, что Венгрия якобы имеет захватнический интерес в отношении Украины

Впрочем, по его мнению, это не связано с тем, что Венгрия стремится захватить украинские территории. Он объяснил, что страна достаточно бедна и живет благодаря финансовой помощи Европы. Кроме того, имеет слабую армию.

Здесь о захвате Закарпатья, как таковой территории, не говорится,

– заметил Томпа.

По его мнению, Венгрия в большинстве своем стремится получить "хорошие дешевые человеческие ресурсы", в том числе и соседних стран. Поэтому в государстве и проводится подобная люмпенизация.

Что известно о скандальном учебнике

Государственный центр Венгрии разработал учебник по географии для учащихся 8 классов, содержащий русскую пропаганду. Он является обязательной учебной книгой для венгерских школьников.

Так, в книге говорится, что в Украине единственные горы – это Карпаты. А "у подножия гор расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". Таким образом, авторы учебника лишили наше государство суверенитета над крымскими горами.

Также в учебной книге отмечено, что в Украине "часто враждуют украинская и русская этнические группы". Их конфликт якобы вызвал "конфликт за Крым". То есть, в Украине происходит гражданская война, к которой россия, очевидно, не причастна.