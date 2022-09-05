В Венгрии пассажирский поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие

На юге Венгрии на железнодорожном переезде столкнулись легковой автомобиль Opel Corsa и поезд. В результате аварии погибли 7 человек.

Инцидент произошел в 6:45 утра на железнодорожном переезде недалеко от поселка Кунфехерто. В аварии погибли рабочие виноградников, которые ехали собирать урожай.

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Причины и последствия аварии

Известно, что на железнодорожном переходе, где произошла трагедия, не было электрического сигнала и шлагбаума. Вероятно, это и могло стать причиной столкновения.

По словам полиции, никто из пассажиров поезда не пострадал. Однако машиниста с легкими травмами забрали в больницу. К сожалению, все находившиеся в салоне Opel Corsa пассажиры, а также водитель, погибли. Сначала спасатели сообщали о пяти жертвах, однако впоследствии цифра выросла до семи.

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Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал основные причины, из-за которых произошли аварии в 2022 году. Среди них:

превышение разрешенной скорости (почти половина всех ДТП);

нарушение правил маневрирования;

несоблюдение правил движения на перекрестках;

нарушение правил на пешеходном переходе;

несоблюдение правил дистанции при движении транспортных средств;

вождение в нетрезвом состоянии.

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