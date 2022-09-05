Інцидент стався 6:45 ранку на залізничному переїзді недалеко від селища Кунфехерто. В аварії загинули робітники виноградників, що саме їхали збирати врожай.

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Причини та наслідки аварії

Відомо, що на залізничному переході, де сталася трагедія, не було електричного сигналу та шлагбауму. Ймовірно, це і могло стати причиною зіткнення.

За словами поліції, ніхто з пасажирів потяга не постраждав. Однак машиніста з легкими травмами забрали у лікарню. На жаль, усі пасажири, що перебували в салоні Opel Corsa, а також водій, загинули. Спершу рятувальники повідомляли про 5 жертв, проте згодом цифра зросла до 7.

Найпоширеніші причини ДПТ в Україні за 2022 рік

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав основні причини через які ставалися аварії у 2022 році. Серед них:

перевищення дозволеної швидкості (майже половина всіх ДТП);

порушення правил маневрування;

недотримання правил руху на перехрестях;

порушення правил на пішохідному переході;

недотримання правил дистанції під час руху транспортних засобів;

водіння у нетверезому стані.

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