В Раде новый минимум: Стефанчук прекратил полномочия нардепа-предателя Ковалева

Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев скончался летом 2022 года. По состоянию на январь 2023 в Раду поступила копия свидетельства о смерти предателя.

Руслан Стефанчук заявил, что уже подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий Ковалева. Спикер подчеркнул: это – судьба коллаборантов и предателей Украины.

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Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи с кончиной. Не сочувствую,

– заявил Стефанчук.

Ковалев умер летом 2022 года