В Раде могут уменьшить количество нардепов, – Стефанчук

В Украине могут уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек. Это возможно в связи с сокращением численности населения Украины, которое нужно представлять в парламенте.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Укринформу".

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Что заявил Стефанчук об уменьшении количества нардепов

По словам председателя Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский еще 29 августа 2019 года подал в Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества нардепов до 300 человек.

Однако, предыдущий состав Конституционного суда дал отрицательное заключение по этому законопроекту и фактически заблокировал его рассмотрение в Раде. Стефанчук убежден, что этот вопрос точно встанет в украинском обществе.

Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов,

– говорит председатель Верховной Рады.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде возросло количество депутатов, которые не голосуют за важные решения, усложняя принятие законов. Там уменьшилось количество реформаторов и увеличилась доля депутатов, которые присутствуют в зале, но не голосуют, что создает кризис в законодательном процессе.