В "Вернись живым" назвали сумму, которую удалось собрать за 57 дней войны
Фонд "Вернись живым" продолжает активно собирать деньги на нужды наших Вооруженных Сил. Естественно, что поступления сейчас начинают уменьшаться.
Ведь они привязаны к экономическому состоянию населения. Об этом в эфире 24 канала сказал глава Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
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Фонд получил несколько миллиардов гривен
Он сообщил, что за 57 дней полномасштабной войны поступило примерно 3 миллиарда гривен. Из них – потратили около 2 миллиардов гривен.
Кроме этого, у Фонда есть несколько открытых международных контрактов более чем на миллиард гривен.Заметим! Деньги для украинской армии можно перевести в "Вернись живым" через Дию. Помочь нашим военным можно и перечислив деньги на спецсчет Нацбанка .
Из каких стран больше всего поступлений
По словам Чмута, задача волонтеров – находить способы, как компенсировать потери – через международные организации, иностранцев, сектор бизнеса (который сейчас не пострадал) или общества из других стран, которые готовы поддерживать наше государство.
Пока это удается. Очень сильно помогают в первую очередь:
- США;
- Канада;
- страны Балтии;
- страны Восточной Европы
"Где много украинцев, в частности, вынужденно перемещенных из-за военных действий (в тех странах помогают больше всего – 24 канал)", – отметил глава Фонда.
Что известно о "Вернись живым"Это один из крупнейших фондов Украины, который помогает нашим защитникам, обеспечивая их всем необходимым на фронте. В первый день полномасштабной войны "Вернись живым" насобирал рекордные 20 миллионов гривен.
Тарас Чмут рассказал о поступлениях для ВСУ: смотрите видео