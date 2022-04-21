Адже вони прив'язані до економічного стану населення. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Фонд отримав кілька мільярдів гривень

Він повідомив, що за 57 днів повномасштабної війни надійшло приблизно 3 мільярдів гривень. З них – витратили приблизно 2 мільярди гривень.

Окрім цього, у Фонду є декілька відкритих міжнародних контрактів на понад мільярд гривень.

Зауважимо! Гроші для української армії можна перевести у "Повернись живим" через Дію. Допомогти нашим військовим можна і перерахувавши гроші на спецрахунок Нацбанку.

З яких країн найбільше надходжень

За словами Чмута, задача волонтерів – знаходити способи, як компенсувати втрати – через міжнародні організації, іноземців, сектор бізнесу (який зараз не постраждав) або середовища з інших країн, які готові підтримувати нашу державу.

Поки це вдається. Дуже сильно допомагають насамперед:

США;

Канада;

країни Балтії;

країни Східної Європи.

"Де є багато українців, зокрема вимушено переміщених через воєнні дії (у тих країнах допомагають найбільше – 24 канал)", – зауважив голова Фонду.

Що відомо про "Повернись живим" Це – один із найбільших фондів України, який допомагає нашим захисникам, забезпечуючи їх всім необхідним на фронті. У перший день повномасштабної війни "Повернись живим" назбирав рекордні 20 мільйонів гривень.

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