Адже вони прив'язані до економічного стану населення. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
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Фонд отримав кілька мільярдів гривень
Він повідомив, що за 57 днів повномасштабної війни надійшло приблизно 3 мільярдів гривень. З них – витратили приблизно 2 мільярди гривень.
Окрім цього, у Фонду є декілька відкритих міжнародних контрактів на понад мільярд гривень.
З яких країн найбільше надходжень
За словами Чмута, задача волонтерів – знаходити способи, як компенсувати втрати – через міжнародні організації, іноземців, сектор бізнесу (який зараз не постраждав) або середовища з інших країн, які готові підтримувати нашу державу.
Поки це вдається. Дуже сильно допомагають насамперед:
- США;
- Канада;
- країни Балтії;
- країни Східної Європи.
"Де є багато українців, зокрема вимушено переміщених через воєнні дії (у тих країнах допомагають найбільше – 24 канал)", – зауважив голова Фонду.
Що відомо про "Повернись живим"Це – один із найбільших фондів України, який допомагає нашим захисникам, забезпечуючи їх всім необхідним на фронті. У перший день повномасштабної війни "Повернись живим" назбирав рекордні 20 мільйонів гривень.
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