Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке?

Российские атаки по украинским городам не утихают. Из-за угрозы обстрела воздушную тревогу желтого уровня объявили в 22:18 в Виннице.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника на город.

Винница: реактивный БпЛА в направлении города с юга,

– сообщили военные.

Уже около 22:28 местные жители услышали звук взрыва. А в 22:31 в регионе раздался отбой угрозы.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки. В случае объявления тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя.

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Напомним, вечером враг попал по лицею в Вышгородском районе Киевщины. В результате атаки огонь охватил площадь более 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Российским обстрелам подвергалась и Одесщина. Агрессор прицельно атаковал дроном автомобиль бригады ДТЭК, в результате чего погиб энергетик, а его коллега – получил ранение. Повреждена гражданская и критическая инфраструктура региона.