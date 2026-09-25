Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Російські атаки по українських містах не вщухають. Через загрозу обстрілу повітряну тривогу жовтого рівня оголосили о 22:18 у Вінниці.

За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника на місто.

Вінниця: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня,

– повідомили військові.

Вже близько 22:28 місцеві жителі почули звук вибуху. А о 22:31 у регіоні пролунав відбій загрози.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки. У разі оголошення тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, увечері ворог поцілив по ліцею у Вишгородському районі Київщини. Внаслідок атаки вогонь охопив площу понад 300 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Російських обстрілів зазнала й Одещина. Агресор прицільно атакував дроном автомобіль бригади ДТЕК, внаслідок чого загинув енергетик, а його колега – зазнав поранення. Пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру регіону.