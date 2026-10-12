В Виннице прогремели взрывы
Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью беспилотников. В Виннице днем 12 октября прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Что известно об атаке на Винницу
В 15:34 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направляющемся на Винницу с севера.
Уже в 15:46 мэр сообщил, что в городе был слышен взрыв.
Не фотографируйте ничего, что может помочь врагу. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя,
– подчеркнул Моргунов.
К сожалению, в результате атаки произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.
Все службы выехали на место. Информация о последствиях уточняется. Берегите себя. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах,
– написала глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
Напомним, что в этот день было неспокойно и в Киеве. Фиксировались падения обломков, повреждения жилых домов, а также поступали сообщения о пострадавших. Реактивные беспилотники также провели атаку на Волынь.