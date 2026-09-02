Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в собственных соцсетях.
Что известно о российской атаке?
В среду, 2 сентября, в 18.46 в Винницком районе объявили воздушную тревогу. В 19.02 в Воздушных силах писали, что над городом летит реактивный БпЛА.
Около 19:08 в Виннице раздались взрывы.
Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео, которые могут содержать информацию о месте взрыва или работе сил обороны,
– заявил Моргунов.
Он призвал следить исключительно за официальными сообщениями. По состоянию на 19.21 угроза для города сохраняется.