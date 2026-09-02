Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в собственных соцсетях.

Что известно о российской атаке?

В среду, 2 сентября, в 18.46 в Винницком районе объявили воздушную тревогу. В 19.02 в Воздушных силах писали, что над городом летит реактивный БпЛА.

Около 19:08 в Виннице раздались взрывы.

Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео, которые могут содержать информацию о месте взрыва или работе сил обороны,

– заявил Моргунов.

Он призвал следить исключительно за официальными сообщениями. По состоянию на 19.21 угроза для города сохраняется.