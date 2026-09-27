Об этом сообщает 24 Канал. Отметим, что на момент взрыва в части региона была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрыве в Виннице?

Желтый уровень опасности для Винницкого района был объявлен примерно в 03:50. Через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о пролете реактивного беспилотника мимо Калиновки в направлении областного центра.

Около 03:58 оттуда поступило сообщение о фиксации реактивного БПЛА над городом. Примерно в 04:00 в сети появилась первая информация о том, что в Виннице раздались взрывы. Уже в 04:08 объявили об отмене воздушной тревоги.

На данный момент ни мэр города, ни областная военная администрация не обнародовали никакой информации о возможных последствиях российского обстрела. Дополнительные подробности в случае повреждений сообщат позже.

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Кстати, незадолго до этого в Киеве прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о передвижении как минимум нескольких реактивных БПЛА из Черниговской области. Местные власти пока не комментировали подробности российского удара.