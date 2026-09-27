Об этом сообщает 24 Канал. Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе.

Какие подробности атаки известны?

Примерно в 03:11 в Киеве объявили желтый уровень опасности в связи с появлением новых групп реактивных БПЛА, направлявшихся из Черниговской области. Впоследствии в Военно-воздушных силах ВСУ сообщили о цели, которая пролетела мимо Бучи в направлении столицы.

Уже около 03:27 в Киеве раздались взрывы. На момент публикации никакой официальной информации о возможных последствиях атаки не обнародовано. Очевидно, все подробности местные власти сообщат позже.

Кстати, напомним, что ранее российский удар повредил инфраструктуру дата-центра Cosmonova в Киеве. Из-за этого возникли проблемы с передачей сигнала нескольких телеканалов, а также с работой части онлайн-сервисов.