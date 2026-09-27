Про це повідомляє 24 Канал. Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу.

Які деталі атаки відомі?

Орієнтовно о 03:11 у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки нові групи реактивних БпЛА курсом з Чернігівської області. Згодом у Повітряних силах ЗСУ попередили про ціль, яка рухалася повз Бучу у напрямку столиці.

Вже близько 03:27 у Києві пролунали вибухи. Станом на момент публікації жодної офіційної інформації стосовно потенційних наслідків атаки не оприлюднювали. Вочевидь усі деталі місцева влада повідомить пізніше.

До речі, нагадаємо, що раніше російський удар пошкодив інфраструктуру дата-центру Cosmonova в Києві. Через це виникли проблеми з передаванням сигналу кількох телеканалів, а також роботою частини онлайн-сервісів.