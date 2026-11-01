Сгорел автомобиль и разбились окна: в Виннице упали обломки сбитого дрона

В ночь на 1 ноября во время российской атаки на Винницу в одном из микрорайонов упали обломки беспилотника. В городе повреждена остановка общественного транспорта, сгорел автомобиль и выбиты окна в домах.

Согласно информации, обнародованной мэром Винницы Сергеем Моргуновым в Telegram, обращений от пострадавших в городские больницы пока не поступало.

Ликвидация последствий ночной атаки

Все городские экстренные и профильные службы приступили к работе на месте происшествия сразу же ночью.

Коммунальные предприятия оперативно проверили состояние сетей, поэтому весь общественный транспорт вышел на линии по обычному расписанию.

С 8:00 в пострадавшем районе приступают к работе специальные комиссии совместно с ремонтными бригадами.

Специалисты будут проводить поквартирное обследование домов, фиксировать повреждения и приступать к неотложным восстановительным работам.

Всего за последние сутки российские войска выпустили по территории Украины сотни воздушных целей различного типа.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, вечером 31 октября областной центр также оказался под ударом российских войск: атака реактивных беспилотников привела к взрывам в Виннице.