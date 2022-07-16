В Виннице завершили разбор завалов на месте ракетного удара: 1 человек до сих пор без вести пропал

Спасатели 16 июля завершили разбирать завалы в результате российского удара по Виннице. Один человек считается пропавшим без вести. Один человек считается пропавшим без вести, его до сих пор ищут.

Подразделениям ГСЧС удалось спасти еще трех человек. Констатировали, что вражеские ракеты повредили и разрушили 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

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Количество жертв

По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате обстрела погибли 23 человека, среди них – 3 ребенка. Однако впоследствии глава Винницкой ОВ Сергей Борзов рассказал, что еще одна женщина скончалась сегодня в больнице, поэтому количество погибших выросло до 24.

За помощью медиков обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы, в частности, 4 ребенка. Еще 110 оказали помощь амбулаторно.

Удар по Виннице: что известно