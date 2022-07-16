В Виннице завершили разбор завалов на месте ракетного удара: 1 человек до сих пор без вести пропал
Источник:ГСЧС
Спасатели 16 июля завершили разбирать завалы в результате российского удара по Виннице. Один человек считается пропавшим без вести. Один человек считается пропавшим без вести, его до сих пор ищут.
Подразделениям ГСЧС удалось спасти еще трех человек. Констатировали, что вражеские ракеты повредили и разрушили 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
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Количество жертв
По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате обстрела погибли 23 человека, среди них – 3 ребенка. Однако впоследствии глава Винницкой ОВ Сергей Борзов рассказал, что еще одна женщина скончалась сегодня в больнице, поэтому количество погибших выросло до 24.
За помощью медиков обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы, в частности, 4 ребенка. Еще 110 оказали помощь амбулаторно.
Удар по Виннице: что известно
- Утром 14 июля 3 российские ракеты попали в гражданские объекты в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей.
- На месте удара возник большой пожар, огонь с которого перекинулся на автостоянку. Загорелись 50 автомобилей, половина из которых сгорела дотла.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в Винницкую область 7 крылатых ракет "Калибр". Четыре из них смогли сбить в небе.
- Число жертв постоянно росло. К сожалению, погибли трое детей: 4-летняя Лиза и еще двое маленьких мальчиков.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что уже началось установление всех причастных к ударам по Виннице. Он пообещал, что спокойных ночей у оккупантов не будет.