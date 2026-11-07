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24 Канал Новости Украины В Винницкой области были слышны звуки взрывов
7 ноября, 21:15
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Обновлено - 21:31, 7 ноября

В Винницкой области были слышны звуки взрывов

Даниил Жоров

В субботу, 7 ноября, Россия атаковала Винницкую область. В области раздались взрывы.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. 

Что известно об атаке? 

Россия в течение дня 7 ноября атаковала Украину ударными БПЛА. Около 21:12 Воздушные силы написали о реактивном БпЛА, летевшем в Винницу с юга. После этого в области услышали звуки взрывов. 

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Напомним, что в тот же день страна-агрессорка несколько раз обстреливала Киев. В результате ударов в Шевченковском районе столицы поврежден частный жилой дом, а в Оболонском произошло возгорание на большой площади складского помещения.

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