В Винницкой области "Интерсити+" столкнулся с тепловозом
- В Винницкой области тепловоз частного карьера столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев – Перемышль, пострадавших нет.
- Укрзализныця начала расследование обстоятельств происшествия, пассажиров снабдили подменным поездом.
В субботу, 18 апреля, в Винницкой области произошло ДТП: тепловоз частного карьера столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев –Перемышль.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Есть ли пострадавшие в результате аварии?
Инцидент произошел на станции Браилов, что в Жмеринском районе.
К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали – их временно разместили на станции, за ними также уже следует подменный поезд.
Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, продолжается взаимодействие с операторами других железных дорог для сохранения пересадок.
В Укрзализныце добавили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследовать, а на место уже выехала специальная команда компании.
Аварии и ДТП на железной дороге: последние новости
2 апреля на Харьковщине вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента также был поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда. К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров.
В марте трагедия произошла на Одесской железной дороге: во время эвакуации пассажиров погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушку смертельно травмировал встречный поезд.
Обстоятельства трагедии на железной дороге сейчас тщательно изучают: продолжается расследование, которое должно установить, почему имеющиеся алгоритмы безопасности не смогли предотвратить то, что произошло.