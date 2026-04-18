Укр Рус
В Винницкой области "Интерсити+" столкнулся с тепловозом: будет расследование
18 апреля, 15:34
2

В Винницкой области "Интерсити+" столкнулся с тепловозом

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Винницкой области тепловоз частного карьера столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев – Перемышль, пострадавших нет.
  • Укрзализныця начала расследование обстоятельств происшествия, пассажиров снабдили подменным поездом.

В субботу, 18 апреля, в Винницкой области произошло ДТП: тепловоз частного карьера столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев –Перемышль.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также На Киевщине авто сбило 13-летнюю девочку: она в коме

Есть ли пострадавшие в результате аварии?

Инцидент произошел на станции Браилов, что в Жмеринском районе.

К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали – их временно разместили на станции, за ними также уже следует подменный поезд.

Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда, 
– говорится в сообщении.

Кроме этого, продолжается взаимодействие с операторами других железных дорог для сохранения пересадок.

В Укрзализныце добавили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследовать, а на место уже выехала специальная команда компании.

Аварии и ДТП на железной дороге: последние новости

  • 2 апреля на Харьковщине вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента также был поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда. К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров.
     

  • В марте трагедия произошла на Одесской железной дороге: во время эвакуации пассажиров погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушку смертельно травмировал встречный поезд.
     

  • Обстоятельства трагедии на железной дороге сейчас тщательно изучают: продолжается расследование, которое должно установить, почему имеющиеся алгоритмы безопасности не смогли предотвратить то, что произошло.