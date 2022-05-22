В Винницкой области из-за ураганного ветра падали деревья

21 мая во многих регионах Украины бушевала непогода, в частности в Винницкой области сильный ветер выкорчевал деревья.

Непогода в Украине

В ведомстве отметили, что в пятницу, 21 мая, спасатели Винницкой области совершили 3 выезда на уборку сваленных деревьев с дорог. Которые попадали из-за сильного, шквального ветра.

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Эти случаи произошли в Хмельницком и Винницком районах области. К борьбе с последствиями непогоды от ГСЧС выехали 12 спасателей и 3 единицы спецтехники.



Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Винницкой области / Фото ГСЧС

Что делать во время непогоды

Источник: ГСЧС

Во время ненастья часто случается аварийное отключение энергоснабжения, лучше к этому быть готовым. Уберите с улицы ваше имущество, которое может быть повреждено. Сухие деревья нужно обрезать, а автомобиль перегнать в гараж или в место, где нет деревьев.

Кровать лучше убрать от окна с большими стеклами.

Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы.

По возможности лучше в этот день остаться дома, но если вы на улице, то держитесь подальше от домов, столбов электросетей, высоких заборов, рекламных щитов и деревьев.

Во время сильного ветра укрыться в ближайшем доме или природном укрытии.

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