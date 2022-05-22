В Винницкой области из-за ураганного ветра падали деревья
22 мая 2022 , 16:19Читати новину українською
Источник:ГСЧС
21 мая во многих регионах Украины бушевала непогода, в частности в Винницкой области сильный ветер выкорчевал деревья.
Непогода в Украине
В ведомстве отметили, что в пятницу, 21 мая, спасатели Винницкой области совершили 3 выезда на уборку сваленных деревьев с дорог. Которые попадали из-за сильного, шквального ветра.
Читайте также: В Днепре сильный ураган выкорчевал деревья: фото последствий непогоды
Эти случаи произошли в Хмельницком и Винницком районах области. К борьбе с последствиями непогоды от ГСЧС выехали 12 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Винницкой области / Фото ГСЧС
Что делать во время непогоды
Источник: ГСЧС
- Во время ненастья часто случается аварийное отключение энергоснабжения, лучше к этому быть готовым. Уберите с улицы ваше имущество, которое может быть повреждено. Сухие деревья нужно обрезать, а автомобиль перегнать в гараж или в место, где нет деревьев.
- Кровать лучше убрать от окна с большими стеклами.
- Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы.
- По возможности лучше в этот день остаться дома, но если вы на улице, то держитесь подальше от домов, столбов электросетей, высоких заборов, рекламных щитов и деревьев.
- Во время сильного ветра укрыться в ближайшем доме или природном укрытии.
Также на тему: Сильный ветер, похолодание, пожарная опасность и местами грозы: прогноз погоды на 22 мая
Что делать если вы в авто
- Не парковаться вблизи крупных рекламных щитов, во дворах старой застройки, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками;
- Не езжайте по улицам, засаженным старыми деревьями, в первую очередь – с большими и сухими кронами;
- Если у вашего автомобиля упало дерево, не спешите его объезжать, осмотритесь, не спровоцируете ли вы таким образом ДТП;
- Если на ваше авто что-то падает, пригнитесь как можно ниже, ведь тяжелый ствол способен сильно смять крышу современной легковушки.