Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, говорят, что это свидетельствует о том, что "Калибр" был сбит на пути к цели. Попала по нему зенитная ракета ПВО.

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Боевая часть найденной ракеты весит 400 килограммов

Украинские военные говорят, что это не первый и последний случай. Вражеские снаряды продолжают находиться на полях и в лесах. Если украинцы на них встречают, то следует немедленно сообщать об этом спасателям, полиции или военным.

Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов. Это очень опасная вещь,

– объяснили в Воздушных силах.

Смотрите фото найденной в Винницкой области ракеты / Фото Воздушных сил ВСУ

В Воздушных силах рассказали о своих действиях в Донецкой области

В Воздушных силах также рассказали о своей работе в Донбассе 22 июня. Ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 ударили по враждебным позициям. Под огонь нашей авиации попали один укрепрайон кафиров и ротно-тактическая группа противника.

Обратите внимание! В оперативном командовании "Юг" сообщили, что накануне российский истребитель атаковал пару наших самолетов, однако украинские штурмовики и истребители виртуозно уклонились от удара.

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Успешная работа Воздушных сил ВСУ: последние достижения

21 июня на юге нашим пилотам удалось уничтожить склады боеприпасов противника, а также вражескую технику. А на Киевщине и Донетчине наши Воздушные силы сбили 2 вражеских беспилотника и ракету.

Ранее украинские истребители попали во вражескую ротную тактическую группу, а также российский опорный пункт. Ротная тактическая группа практически работает так же, как и батальонная.

Несколько дней назад украинские воздушные войска сбили вражескую ракету в Запорожье, а также в Киевской области.

16 июня наша авиация доставила большие проблемы оккупантам на Херсонщине. Украинские вертолеты и самолеты поилили по скоплению техники в Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

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