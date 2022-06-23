Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ куажуть, що це свідчить про те, що "Калібр" був збитий на шляху до цілі. Поцілила по ньому зенітна ракета ППО.

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Бойова частина знайденої ракети важить 400 кілограмів

Українські військові кажуть, що це – не перший та останній випадок. Ворожі снаряди продовжують знаходити на полях та в лісах. Якщо українці на них натрапляють, то слід негайно повідомляти про це рятувальників, поліцію або військових.

Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. Це надзвичайно небезпечна річ,

– пояснили в Повітряних силах.

Дивіться фото знайденої на Вінниччині ракети / Фото Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах розповіли про свої дії на Донеччині

У Повітряних силах також розповіли про свою роботу на Донбасі 22 червня. Ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м вдарили по ворожих позиціях. Під вогонь нашої авіації потрапили один укріпрайон окупантів та ротно-тактична група противника.

Зверніть увагу! В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що непередодні російський винищувач атакував пару наших літаків, проте українські штурмовик та винищувач віртуозно ухилились від удару.

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Успішна робота Повітряних сил ЗСУ: останні досягнення

21 червня лише на Півдні нашим пілотам вдалось знищити склади боєприпасів противника, а також ворожу техніку. А на Київщині та Донеччині наші Повітряні сили збили 2 ворожі безпілотники та ракету.

Раніше українські винищувачі поцілили у ворожу ротну тактичну групу, а також російський опорний пункт. Ротна тактична група фактично функціонує так само, як і батальйонна.

Кілька днів тому українські повітряні війська збили ворожу ракету на Запоріжжі, а також Київщині.

16 червня наша авіація завдала великих проблем окупантам на Херсонщині. Українські гелікоптери та літаки поілили по скупченню техніки в Херсонському, Каховському та Бериславському районах.

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