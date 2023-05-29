В Винницкой области прозвучали Взрывы: в области работает ПВО

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, тревога прозвучала в Винницкой области, в регионе начала работать ПВО.

Ночью враг атаковал Винницкую область. Об этом заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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В Виннице работают все службы

В 01:38 29 мая Сергей Борзов сообщил, что силы обороны в Винницкой области отрабатывают воздушные цели.

Оставайтесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Все службы работают,

– подчеркнул он.

Ночью враг еще раз атаковал Украину

Не фотографируйте и не публикуйте работу противовоздушной обороны. Это помогает врагу и угрожает жизни наших защитников.

В ночь на 28 мая россияне массированно атаковали Украину дронами-камикадзе – воздушную тревогу объявили в большинстве областях Украины.

Кроме Винницкой области, о работе ПВО сообщили в Киеве. Также звуки взрывов по состоянию на 01:57 звучали в Полтавской, Одесской и Черкасской областях. Официальных сообщений пока не было – ожидаем информации от местных ОВА.

Украинцев призывают находиться в укрытиях, пока есть угроза.