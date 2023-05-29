Вночі ворог атакував Вінницьку область. Про це заявив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Дивіться також У Києві та багатьох містах України оголосили повітряну тривогу: ворог атакує "Шахедами"

У Вінниці працюють всі служби

О 01:38 29 травня Сергій Борзов повідомив, що сили оборони у Вінницькій області відпрацьовують повітряні цілі.

Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють,

– наголосив він.

Важливо! Не фотографуйте та не публікуйте роботу Протиповітряної оборони. Це допомагає ворогу та ставить під загрозу життя наших захисників.

Вночі ворог вкотре атакував Україну

У ніч на 28 травня росіяни масовано атакували Україну дронами-камікадзе – повітряну тривогу оголосили у більшості областях України.

Окрім Вінниччини, про роботу ППО повідомили у Києві. Також звуки вибухів станом на 01:57 лунали у Полтавській, Одеській та Черкаській областях. Офіційних повідомлень наразі не було – очікуємо на інформацію від місцевих ОВА.

Українців закликають перебувати в укриттях, поки триває загроза.