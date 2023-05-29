Вночі ворог атакував Вінницьку область. Про це заявив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
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У Вінниці працюють всі служби
О 01:38 29 травня Сергій Борзов повідомив, що сили оборони у Вінницькій області відпрацьовують повітряні цілі.
Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють,
– наголосив він.
Вночі ворог вкотре атакував Україну
У ніч на 28 травня росіяни масовано атакували Україну дронами-камікадзе – повітряну тривогу оголосили у більшості областях України.
Окрім Вінниччини, про роботу ППО повідомили у Києві. Також звуки вибухів станом на 01:57 лунали у Полтавській, Одеській та Черкаській областях. Офіційних повідомлень наразі не було – очікуємо на інформацію від місцевих ОВА.
Українців закликають перебувати в укриттях, поки триває загроза.