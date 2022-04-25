В Винницкой области прозвучало несколько взрывов

Во время воздушной тревоги утром 25 апреля на территории Винницкой области произошли несколько взрывов.

Людей призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео с мест происшествия.

Читайте также Есть погибший и раненые, значительные разрушения: появились детали обстрела Кременчуга

Также во время утренних сирен, которые все еще раздаются почти по всей территории Украины, взрывы были слышны и во Львовской области. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района и заверил, что ситуация контролируется.

Напоминаем, что покидать укрытие до отбоя тревоги – небезопасно.

К теме – коварный обстрел Днепропетровщины: последствия ракетного удара: видео