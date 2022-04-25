В Винницкой области прозвучало несколько взрывов
25 апреля 2022 , 09:16Читати новину українською
Источник:Винницкая ОВА
Во время воздушной тревоги утром 25 апреля на территории Винницкой области произошли несколько взрывов.
Людей призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео с мест происшествия.
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Также во время утренних сирен, которые все еще раздаются почти по всей территории Украины, взрывы были слышны и во Львовской области. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района и заверил, что ситуация контролируется.
Напоминаем, что покидать укрытие до отбоя тревоги – небезопасно.
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