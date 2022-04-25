Людей закликають залишатись в укриттях та не публікувати жодних фото та відео з місць подій.

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Також під час ранкових сирен, які все ще лунають майже по всій території України, вибухи було чути і на Львівщині. Згодом глава Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про пожежі у двох населених пунктах Золочівського району та запевнив, що ситуація контрольована.

Нагадуємо, що залишати укриття до відбою тривоги – небезпечно.

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