В Винницкой области россияне попали в частный дом

29 марта 2024, 08:08
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Во время массированной атаки 29 марта враг атаковал Винницкую область. Там есть попадание в частный дом.

Об этом сообщили в Винницкой ОГА. Впоследствии в ГСЧС добавили, что частный дом атаковал дрон-камикадзе типа "Шахед", передает 24 Канал.

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"Шахед" взорвался возле частного дома

У Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В области есть попадание в частный дом. Все живы,
– говорится в сообщении.

Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что Винницкая область подверглась разрушениям во время атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, в селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал.

От взрыва повылетали стекла, поврежден сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить. К счастью, никто из жителей не пострадал,
– сообщили спасатели.

Частный дом в Винницкой области после ночной атаки / Фото ГСЧС Винницкой области

С владельцем дома и его сыном после атаки работал психолог.

Также в ГСЧС добавили, что после ночной атаки в Винницкой области без электроэнергии осталось 17 домов.

Враг снова бил по энергетике

  • Во время массированной атаки 29 марта оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго сообщили, что ночью враг повреждениям подверглись тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
  • В Днепропетровской области уже ввели аварийные отключения света. Также есть почасовые отключения на Харьковщине.
  • В ДТЭК сообщили, что российские войсковые атаковали три теплоэлектростанции. Есть серьезные повреждения оборудования. По предварительной информации, во время атаки ранения получил энергетик – ему оперативно оказали помощь.
  • Как сообщили в Воздушных силах, во время ночной атаки враг запустил 39 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-555, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты "Искандер", авиационные Х-59) и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО дали мощный отпор врагу и сбили почти все "Шахеды" – 58 дронов-камикадзе, а также 26 ракет.

Автор: Анжеліка Байбак