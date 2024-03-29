В Винницкой области россияне попали в частный дом

Во время массированной атаки 29 марта враг атаковал Винницкую область. Там есть попадание в частный дом.

Об этом сообщили в Винницкой ОГА. Впоследствии в ГСЧС добавили, что частный дом атаковал дрон-камикадзе типа "Шахед", передает 24 Канал.

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"Шахед" взорвался возле частного дома

У Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В области есть попадание в частный дом. Все живы,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что Винницкая область подверглась разрушениям во время атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, в селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал.

От взрыва повылетали стекла, поврежден сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить. К счастью, никто из жителей не пострадал,

– сообщили спасатели.

Частный дом в Винницкой области после ночной атаки / Фото ГСЧС Винницкой области

С владельцем дома и его сыном после атаки работал психолог.

Также в ГСЧС добавили, что после ночной атаки в Винницкой области без электроэнергии осталось 17 домов.

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