В Винницкой области россияне попали в частный дом
Во время массированной атаки 29 марта враг атаковал Винницкую область. Там есть попадание в частный дом.
Об этом сообщили в Винницкой ОГА. Впоследствии в ГСЧС добавили, что частный дом атаковал дрон-камикадзе типа "Шахед", передает 24 Канал.
К теме Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку: только на Юге было 140 дронов-разведчиков
"Шахед" взорвался возле частного дома
У Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В области есть попадание в частный дом. Все живы,
– говорится в сообщении.
Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что Винницкая область подверглась разрушениям во время атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, в селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал.
От взрыва повылетали стекла, поврежден сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить. К счастью, никто из жителей не пострадал,
– сообщили спасатели.
Частный дом в Винницкой области после ночной атаки / Фото ГСЧС Винницкой области
С владельцем дома и его сыном после атаки работал психолог.
Также в ГСЧС добавили, что после ночной атаки в Винницкой области без электроэнергии осталось 17 домов.
Враг снова бил по энергетике
- Во время массированной атаки 29 марта оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго сообщили, что ночью враг повреждениям подверглись тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
- В Днепропетровской области уже ввели аварийные отключения света. Также есть почасовые отключения на Харьковщине.
- В ДТЭК сообщили, что российские войсковые атаковали три теплоэлектростанции. Есть серьезные повреждения оборудования. По предварительной информации, во время атаки ранения получил энергетик – ему оперативно оказали помощь.
- Как сообщили в Воздушных силах, во время ночной атаки враг запустил 39 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-555, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты "Искандер", авиационные Х-59) и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО дали мощный отпор врагу и сбили почти все "Шахеды" – 58 дронов-камикадзе, а также 26 ракет.