Вплоть до конца войны: в одной из областей Украины ограничат продажу алкоголя
Источник:Винницкая ОВА
В Винницкой области установлено ограничение на продажу алкогольных напитков. Запрет будет действовать до отмены военного положения.
В Винницкой области ограничат продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.
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Соответствующий указ уже подписали
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов уже подписал соответствующий указ об ограничении продажи алкоголя на территории области.
Подписал приказ о запрещении продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения,
– рассказал он.
По словам Борзова, запрещается продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе.
При этом круглосуточным остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам, служащим в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.
В Украине заблокировали сайты по продаже алкоголя
- В Украине заблокировали 52 сайта по продаже алкоголя. К примеру, на одном из них алкоголь продавали не в обычной таре, а в пятилитровых баклажках и десятилитровых тетрапаках. Такое решение было принято Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
- Заблокировали сайты типа alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua и т.д.
- На одном из сайтов продавали водку, виски, ром и джин. Однако не в обычной таре, а в пятилитровых баклажках и десятилитровых тетрапаках. Сама продукция поставлялась с алкогольных заводов Александрии и Харькова.