Вплоть до конца войны: в одной из областей Украины ограничат продажу алкоголя

В Винницкой области установлено ограничение на продажу алкогольных напитков. Запрет будет действовать до отмены военного положения.

В Винницкой области ограничат продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

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Соответствующий указ уже подписали

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов уже подписал соответствующий указ об ограничении продажи алкоголя на территории области.

Подписал приказ о запрещении продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения,

– рассказал он.

По словам Борзова, запрещается продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе.

При этом круглосуточным остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам, служащим в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.

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