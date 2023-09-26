У Вінницькій області обмежать продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

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Відповідний указ вже підписали

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов вже підписав відповідний указ про обмеження продажу алкоголю на території області.

Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ набирає чинності з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану,

– розповів він.

За словами Борзова, забороняється продаж алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі.

При цьому цілодобовою залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам, які служать у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.

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