У Вінницькій області обмежать продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.
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Відповідний указ вже підписали
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов вже підписав відповідний указ про обмеження продажу алкоголю на території області.
Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ набирає чинності з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану,
– розповів він.
За словами Борзова, забороняється продаж алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі.
При цьому цілодобовою залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам, які служать у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.
В Україні заблокували сайти з продажу алкоголю
- В Україні заблокували 52 сайти з продажу алкоголю. До прикладу, на одному із них алкоголь продавали у не у звичайній тарі, а в п'ятилітрових баклажках та десятилітрових тетрапаках. Таке рішення прийняв Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
- Заблокували сайти на кшталт alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in.ua тощо.
- На одному із сайтів продавали горілку, віскі, ром та джин. Однак не у звичайній тарі, а в п'ятилітрових баклажках та десятилітрових тетрапаках. Сама ж продукція постачалася з алкогольних заводів Олександрії та Харкова.