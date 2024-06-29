В Винницкой области слышали звуки взрывов

В ночь на 29 июня в Винницкой области были слышны звуки взрывов. Предварительно была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины из-за запуска "Шахедов" врагом с юга.

Взрывы прогремели около трех ночи, сообщили мониторинговые каналы.

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Враг запустил "Шахеды" еще вечером

Оккупанты запустили "Шахеды" поздно вечером 28 июня. Воздушные силы сообщили о сразу несколько групп дронов-камикадзе, которые двигались с южного направления на север, а также северо-запад.

По состоянию на 2:30 утра 29 июня БПЛА фиксировали на юге Винницкой области, а также на Николаевщине, в центральной части. Все вражеские дроны двигались западным направлением. Также "Шахеды" угрожали и Херсонщине, направление – николаевское.



Перед тем, как мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Винницкой области, тревогу объявили и в Одесской области. Мэр областного центра Геннадий Труханов отметил, что это именно из-за угрозы дронов. Однако уже через полчаса одесситам объявили об отбое. В половине четвертого об отбое услышали и винничане.