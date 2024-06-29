Вибухи пролунали близько третьої ночі, повідомили моніторингові канали. Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

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Ворог запустив "Шахеди" ще ввечері

Окупанти запустили "Шахеди" пізно ввечері 28 червня. Повітряні сили повідомили про одразу кілька груп дронів-камікадзе, які рухались з південного напрямку на північ, а також північний захід.

Станом на 2:30 ранку 29 червня БпЛа фіксували на півдні Вінниччини, а також на Миколаївщині, у центральній частині. Усі ворожі дрони рухались західним напрямком. Також "Шахеди" загрожували і Херсонщині, напрямок – миколаївський.

Перед тим, як моніторингові канали повідомили про вибухи у Вінницькій області, тривогу оголосили і на Одещині. Мер обласного центру Геннадій Труханов зауважив, що це саме через загрозу дронів. Проте вже через пів години одеситам оголосили про відбій. О пів на четверту про відбій почули і вінниччани.