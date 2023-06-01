В Винницкой области в реке трагически погиб мальчик, а на Прикарпатье едва успели спасти девочку

В селе Кошаринцы в Винницкой области произошла трагедия на реке. Троих мальчиков, пытавшихся перейти Южный Буг, унесло течением.

Инцидент произошел 31 мая. К сожалению, 11-летний мальчик погиб.

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Двум ребятам удалось спастись

Спасатели отмечают, что в Кошаринцах река Южный Буг достигает около 2 метров в глубину. Когда дети пытались перейти водоем, их унесло течением. Услышав крики мальчиков, им на помощь бросились два 14-летних подростка.

Детям удалось вытащить из реки и спасти 8-летнего мальчика. Второй, 11-летний, смог выбраться из бурного потока самостоятельно. К сожалению, третий мальчик, которому было 11 лет, скрылся под водой.

В 6 утра следующего дня спасатели обнаружили тело ребенка в 20 метрах от берега, на глубине 1,7 метра.

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В этот же день в Долине Ивано-Франковской области 13-летняя девочка гуляла у озера с друзьями. По словам ребенка, она пошел к воде, чтобы смочить ноги, поскользнулась и начала тонуть.

В этот момент крики детей услышала женщина и спасатель, находившиеся вблизи водоема. Они вытащили ребенка из воды, оказали первую медицинскую помощь и передали медикам. Девочку госпитализировали в больницу.

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