Маляр объяснила, в каких случаях женщин могут вызвать в военкомат

Анна Маляр рассказала, что женщин на фронт отправляют только по их согласию. Также заместитель министра обороны заявила, что в военкомат вызывают только военнообязанных женщин.

Речь идет о медиках. Более того, служащая в эфире телемарафона сообщила, сколько сейчас женщин на передовой, пишет 24 Канал.

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Что известно о вызывании женщин в военкомат

Анна Маляр рассказала, что враги проводят информационные операции, направленные на дискредитацию Украины как получателя оружия и срыв мобилизации, в то время как сама Россия активно его проводит.

Действительно, мы видим, что очень много фейков или вымышленных историй. Мы фиксируем, что все они искусственно распространяются, чтобы активизировать эту информацию. К примеру, у нас почему-то снова разгоняют историю о мобилизации женщин. Она уже пошла по кругу, хоть это уже старая история,

– объяснила заместитель министра обороны.

По ее словам, женщин на фронт отправляют только по их согласию. То есть даже медики, состоящие на обязательном военном учете, направляются на передовую только с согласия.

"Если женщине приходит повестка, то это для сверки данных. Ведь есть военнообязанные женщины. Даже когда все это мы объяснили, все равно последовали заголовки: "массово будут проводить мобилизацию женщин – объяснение Минобороны". Повторяю, не мобилизуют у нас женщины без их согласия", – заверила Маляр.

Она также сообщила, что в Украине на передовой ориентировочно служит 5 тысяч женщин. Все находятся там с согласия.

"Даже медиков, пребывание которых на обязательном военном учете предусмотрено законом, направляют туда только с согласия", – рассказала Маляр.

Мобилизация женщин: коротко