Маляр объяснила, в каких случаях женщин могут вызвать в военкомат
Анна Маляр рассказала, что женщин на фронт отправляют только по их согласию. Также заместитель министра обороны заявила, что в военкомат вызывают только военнообязанных женщин.
Речь идет о медиках. Более того, служащая в эфире телемарафона сообщила, сколько сейчас женщин на передовой, пишет 24 Канал.
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Что известно о вызывании женщин в военкомат
Анна Маляр рассказала, что враги проводят информационные операции, направленные на дискредитацию Украины как получателя оружия и срыв мобилизации, в то время как сама Россия активно его проводит.
Действительно, мы видим, что очень много фейков или вымышленных историй. Мы фиксируем, что все они искусственно распространяются, чтобы активизировать эту информацию. К примеру, у нас почему-то снова разгоняют историю о мобилизации женщин. Она уже пошла по кругу, хоть это уже старая история,
– объяснила заместитель министра обороны.
По ее словам, женщин на фронт отправляют только по их согласию. То есть даже медики, состоящие на обязательном военном учете, направляются на передовую только с согласия.
"Если женщине приходит повестка, то это для сверки данных. Ведь есть военнообязанные женщины. Даже когда все это мы объяснили, все равно последовали заголовки: "массово будут проводить мобилизацию женщин – объяснение Минобороны". Повторяю, не мобилизуют у нас женщины без их согласия", – заверила Маляр.
Она также сообщила, что в Украине на передовой ориентировочно служит 5 тысяч женщин. Все находятся там с согласия.
"Даже медиков, пребывание которых на обязательном военном учете предусмотрено законом, направляют туда только с согласия", – рассказала Маляр.
Мобилизация женщин: коротко
- Мобилизация женщин в Украине добровольна до 2026 года. Анна Маляр рассказала, что женщины-медики не имеют обязательной постановки на учет. Относительно других профессий, то они также становятся на учет только в добровольном порядке.
- Только с 2026 года женщины-медики, которые не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться.
- Следует отметить, что во Львове оштрафовали медсестру, которая отказалась от командировки в зону боевых действий. Она имеет звание младшей сержантки и работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. Подробнее об инциденте – читайте здесь.