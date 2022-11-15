Польша привела войска в боевую готовность, Дуда созывает Совбез, а НАТО заседание

После падения российских ракет в Польше, тамошние войска введены в состояние боевой готовности. В то же время президент Анджей Дуда созывает Совбез.

Также Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности. Эта статья предусматривает созыв всех членов Североатлантического союза.

Обратите внимание После падения российских ракет в Польше Дуда побеседовал со Столтенбергом и Байденом

Как Польша реагирует на падение российских ракет

Представитель правительства Польши Петр Мюллер после совещания в Бюро национальной безопасности заявил о том, что некоторые войска Польши приводят в состояние боевой готовности на фоне падения российских ракет.

Мы повышаем готовность некоторых воинских частей и других силовых служб,

– заявил Мюллер.

В то же время, президент Анджей Дуда провел разговор с американским коллегой Джо Байденом на фоне этих событий. После этого польский лидер позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Также польский президент созывает Совбез страны и настаивает на срочной встрече членов НАТО. По данным издания Reuters, эта встреча состоится уже сегодня (т.е. 16 ноября). Время пока неизвестно.

В то же время, заседание польского Совбеза состоится в 12:00 по варшавскому времени.

Падение российских ракет в Польше: главное

15 ноября Россия нанесла самый массовый удар по Украине, запустив более 90 ракет, из которых более 73 сбили силы ПВО. Однако, по данным СМИ, российские ракеты попали в город Пшеводов в Грубешевском районе в нескольких километрах от украинской границы. Также СМИ сообщают о двух погибших.

Страны Балтии уже выразили свою солидарность с Польшей. Президент Владимир Зеленский также отреагировал на событие. Он соболезновал, но подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала – террор России будет расширяться.

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и продолжает проводить переговоры с союзниками по трагедии.

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