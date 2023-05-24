Советник Андрея Ермака заявил в эфире телемарафона, что Россия пытается захватить хоть какой-то населенный пункт. Более того, Кремль пытается удержать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край, пишет 24 Канал.

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Какие стратегические цели Киева и Москвы

Михаил Подоляк пояснил, что сейчас Украина по-прежнему стремится освободить все свои земли, наше руководство интенсивно работает с союзниками по поставке военной помощи. Это и свидетельствует о переломе в войне, ведь Россия сейчас ставит совсем другие цели.

Два разных процесса сегодня происходят: первый – это перелом в войне с точки зрения стратегических целей, которые Россия сегодня может ставить перед собой и мы можем ставить. Стратегические цели Украины абсолютно неизменны – это деоккупация всех территорий. Для этого – накопление ресурсов, а также то, что президент занимается международными коммуникациями в полном объеме,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента объяснил, что Украина практически закрыла небо. Кроме авиационного компонента, уже есть бронетанковая коалиция. Украина уже:

решает логистический вопрос об обеспечении огромной войны снарядами тяжелых калибров;

решила вопрос с дальнобойными ракетами не в полном объеме и не так быстро, как хотелось бы, но решает;

инициировала, чтобы в Европе ускорили инвестиции в военное производство.

Это то, что касается финала войны и стратегических целей для нас,

– объяснил советник Ермака.

Что касается России, то они пытаются захватить хоть один населенный пункт.

"Потом они его отдадут, мы его заберем назад. Но хоть что-то захватить – это их цель. И главная их стратегическая цель сегодня – это попытка удержать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край. Они сегодня уже начинают говорить, что нужно говорить об определенной буферной зоне с Украиной", – отметил советник главы Офиса Президента.

Обратите внимание! Оккупанты сами хотят создать так называемую "буферную зону" в Белгородской области. В частности, пропагандист Сергей Карнаухов рассказал, что "создание буферной зоны – вынужденный шаг", ведь "такой район не удалось создать" в Украине. Подробнее о новых заявлениях врагов – читайте по ссылке.