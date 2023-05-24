Радник Андрія Єрмака заявив у ефірі телемарафону, що наразі Росія намагається захопити хоч якийсь населений пункт. Ба більше, Кремль пробує утримати Бєлгородську, Курську, Воронезьку області, Краснодарський край, пише 24 Канал.

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Які стратегічні цілі Києва та Москви

Михайло Подоляк пояснив, що наразі Україна, як і раніше, прагне звільнити всі свої землі, наше керівництво інтенсивно працює із союзниками у питанні постачання військової допомоги. Це і свідчить про перелом у війні, адже Росія зараз ставить зовсім інші цілі.

Два різних процеси сьогодні відбуваються: перший – це перелом у війні з погляду стратегічних цілей, які Росія сьогодні може ставити перед собою і які ми можемо ставити. Стратегічні цілі України абсолютно незмінні – це деокупація всіх територій. Для цього – накопичення ресурсів, а також те, що президент опікується міжнародними комунікаціями в повному обсязі,

– заявив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що Україна практично закрила небо. Крім авіаційного компонента, вже є бронетанкова коаліція. Україна вже:

вирішує логістичне питання про забезпечення величезної війни снарядами важких калібрів;

вирішила питання з далекобійними ракетами не в повному обсязі й не так швидко, як хотілося б, але вирішує;

ініціювала, щоб у Європі прискорили інвестиції у військове виробництво.

Це те, що стосується фіналу війни та стратегічних цілей для нас,

– пояснив радник Єрмака.

Щодо Росії, то вони намагаються захопити хоч якийсь один населений пункт.

"Потім вони його віддадуть, ми його заберемо назад. Але хоча б щось захопити – це їхня ціль. І головна їхня стратегічна ціль сьогодні – це спроба утримати Бєлгородську, Курську, Воронезьку області, Краснодарський край. Вони сьогодні починають говорити вже, що треба говорити про певну буферну зону з Україною", – зазначив радник голови Офісу Президента.

Зверніть увагу! Окупанти самі хочуть створити так звану "буферну зону" в Бєлгородській області. Зокрема, пропагандист Сергій Карнаухов розповів, що "створення буферної зони є вимушеним кроком", адже "такий район не вдалося створити" в Україні. Детальніше про нові заяви ворогів – читайте за посиланням.