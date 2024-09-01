Оккупанты пытались прорваться на завод в Волчанске, где несколько месяцев заблокированы их бойцы

Российские оккупанты пытались прорваться в район агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Там как минимум с середины июня остаются заблокированными российские оккупанты.

Оккупационная армия перебрасывает им боекомплект, лекарства и воду дронами. В начале там было 40 заблокированных россиян, однако с тех пор были погибшие и раненые.

Смотрите также В ВСУ заявили, что россияне заводят в Волчанск подразделение кадыровцев "Ахмат"

Что известно о действиях россиян в Волчанске

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи (на 1 сентября – 24 Канал) штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район Агрегатного завода,

– рассказали военные.

К счастью, украинские бойцы вовремя ее обнаружили и уничтожили.

Наши бойцы рассказали, что с начала суток 1 сентября продолжается 3 боевых столкновения в районе Волчанска.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", – заявили в оперативно-тактической группировке войск "Харьков".

Смотрите также В 3 ОШБр ответили, повлияла ли Курская операция на бои в районе Покровска и Волчанска

Только за минувшие сутки оккупанты потеряли на Харьковщине 38 солдат погибшими и 66 – ранеными.