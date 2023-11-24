Оккупанты утверждают, что БПЛА попытались атаковать воинскую часть. Местом вероятной атаки называют Волгоградскую область.

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Где была атака

Если конкретно, то, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, ночной удар пришелся на Городищенский район Волгоградской области. Три беспилотника самолетного типа, летевших в сторону воинской части, якобы были подавлены РЭБ, а один из дронов вообще "упал на территории части и взорвался". Утверждают, что в результате этого никто не пострадал и ничего не было разрушено.



Где расположен Городищенский район Волгоградской области: показываем на карте

Крупнейшими городами, близкими к этому району, являются Ростов-на-Дону на западе и Саратов на севере. На востоке уже начинается граница Казахстана.

Пожары в России

Уже вторую ночь подряд в Подмосковье горят электроподстанции. Раньше это было в Лыткарино, а минувшей ночью – в Люблино. Возможно, загорелся трансформатор. Впрочем, потушить пожар сложно, потому что по состоянию на пять утра все еще горело. Россияне объясняют, что это потому, что сооружение высокое, и уверяют: пожар не повлияет на саму Москву.