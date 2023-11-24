Окупанти стверджують, що БпЛА спробували атакувати військову частину. Місцем імовірної атаки називають Волгоградську область.

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Де була атака

Якщо конкретно, то удар, за повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, нічний удар припав на Городищенський район Волгоградської області. Три безпілотники літакового типу, які летіли в бік військової частини, буцімто були придушені РЕБ, а один із дронів узагалі "впав на території частини та вибухнув". Стверджують, що внаслідок цього ніхто не постраждав і нічого не було зруйновано.



Де розташовано Городищенський район Волгоградської області: показуємо на карті

Найбільшими містами, близькими до цього району, є Ростов-на-Дону на заході та Саратов на півночі. На сході уже починається кордон Казахстану.

Пожежі в Росії

Уже другу ніч поспіль у Підмосков'ї горять електропідстанції. Раніше це було в Литкарино, а минулої ночі – у Любліно. Можливо, загорівся трансформатор. Утім, загасити пожежу складно, бо станом на п'яту ранку все ще горіло. Росіяни пояснюють, що це тому, що споруда висока, і запевняють: пожежа не вплине на саму Москву.