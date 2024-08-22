В Волгоградской области жалуются на атаку БпЛА, произошел пожар на аэродроме

В ночь на 22 августа у россиян в Волгоградской области выдалась довольно неспокойная ночь. Так, в городе Калач-на-Дону этой ночью прогремела серия взрывов из-за якобы атаки с применением дронов и работу российской "пе-ве-о".

После этого произошел пожар на аэродроме “Мариновка” Волгоградской области. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Пожар на аэродроме в Волгоградской области

Этой ночью жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области сообщали о ряде громких взрывов и работе российской "ПВО".

Собственно, по информации вражеских пабликов, взрывы начали раздаваться в небе около 3:30 утра. Так, очевидцы из разных районов уже насчитали якобы от 6 до 10 "сильных хлопков", перед которыми в небе были слышны "характерные звуки пролета БпЛА".

Так, жители Калача-на-Дону сообщили об атаке БпЛА и последующем пожаре.

В Волгоградской области жалуются на атаку БпЛА: смотрите видео

Российские медиа рассказывают о якобы сбитии средствами ПВО по меньшей мере двух беспилотников. Так, в одном из российских телеграм-каналов отметили, что один из дронов был ликвидирован "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки второго беспилотника "упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась".

Собственно, там писали о военном аэродроме "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, который расположен через несколько километров от города Калач-на-Дону. В сети высказывают предположение, что именно этот аэродром может быть целью нынешней дроновой атаки.

А вот еще один телеграм-канал пишет: "что именно горит, неизвестно". При этом, они указали, что через 20 километров от города находится военный аэродром "Мариновка".

Взрывы с детонацией: смотрите видео

При этом местные власти пока ничего не сообщают об инциденте.

Что происходит в Волгоградской области: смотрите видео

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика

Также в сети обнародовали фрагмент аудиозаписи местных жителей. "Нам объявили собрать документы, возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они лежат там в хаотичном порядке, неясно, могут лететь куда угодно. Туда ни людей, никого не подпускают. Тушить смысла нет", – говорится в аудиофрагменте.

Что говорят местные жители: смотрите видео