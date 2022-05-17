В вооруженных силах Беларуси проходят мероприятия второго этапа проверки боевой готовности, – Генштаб

Белорусы решили поиграть мышцами перед границами с Украиной. Прихвостни россиян якобы проводят "запланированную проверку".

Российские оккупанты все еще рассматривают возможность расширения фронта в войне против Украины. Некоторым планам агрессора подыгрывает и Беларусь.

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Боевая готовность белорусских войск