В вооруженных силах Беларуси провели собрание специалистов связи и инженеров

На границе с Украиной Беларусь продолжает проверять готовность своих войск. В частности, провели зюоры собрание специалистов связи и инженерно-технического состава.

Основные усилия белорусские войска сосредоточиваются на "усилении охраны государственной границы". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 3 июня.

Обратите внимание В США добавили 71 компанию из России и Беларуси в свой экономический "черный список"

В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава,

– говорится в сообщении.

Также на Волынском и Полесском направлениях происходит ротация подразделений спецназначения Беларуси в приграничных с Украиной районах. Существует угроза нанесения ракетных ударов с территории этой страны.

Ситуация по всем направлениям утром 3 июня

На Северском направлении активных боев не было. Враг нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового, Бачевска, Ходиного и Славгорода Сумской области.

На слобожанском направлении россияне готовятся к наступлению, пополняют запасы материальных средств, вооружения и техники. Кроме того, они обстреливают позиции ВСУ.

На Харьковском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Башкировки, Моспиного, Русской Лозовой, Печенегов и Михайловки; нанес авиаудару возле Нового.

На Славянском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны, Довгенького. Штурмовал Богородичное и Долину, но успеха не имел.

На Донецком направлении российские кафиры обстреливают из артиллерии следующие населенные пункты: Яровое, Щуровое, Старый Караван и Райгородок. Штурмовал Студенко, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики обстреливают Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.

На Южнобужском направлении обстреливал Кавказ, Лепетиху, Дмитровку, Осокоровку, Благотворительное, Степную Долину.

На Попаснянском направлении отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 русской армии потеряли не менее 50% личного состава , вооружения и техники.

Обратите внимание – коротко о 100 днях полномасштабной войны: видео