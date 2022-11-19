Действительно "мясо": оккупанты спасаются от холода в "палатках" из пищевой пленки

Подготовка к зиме на фронте – процесс длительный и сложный. Однако в России над ним не заморачивались вообще, поэтому от холода оккупантов должна спасать пищевая пленка.

Видео с "высокотехнологичными" российскими палатками разлетелось по сети. Ролик сняли сами же оккупанты.

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"Мясо" в пищевой пленке

С приближением холодов для оккупантов в Воронежской области России решили соорудить палатки из пищевой пленки. Очевидно, это какая-то новая и дорогостоящая секретная российская разработка. Только неизвестно, сколько на это выделили.

Теперь оккупантам уже не намекают, что они "мясо". Ведь что можно хранить в пищевой пленке? Ну, овощи тоже можно.

Очевидно, в Воронежской области не очень хотят, чтобы оккупанты выжили, даже если не попадут на фронт. Иначе такие "высокотехнологичные" палатки объяснить сложно.

Россияне будут зимовать в палатках с пищевой пленки: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика)

Потери россиян на фронте

Пока одни замерзают под Воронежем в пищевой пленке, другие оккупанты погибают на фронте. По состоянию на 19 ноября украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:

около 83 800 оккупантов;

2885 танков;

5 815 боевых бронированных машин;

1867 артиллерийских систем;

393 реактивные системы залпового огня;

290 средств ПВО;

278 самолетов;

261 вертолет;

1536 беспилотников оперативно-тактического уровня;

480 крылатых ракет;

16 кораблей и катеров;

4368 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

161 единица специальной техники.

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