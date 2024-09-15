Привлекли даже авиацию: в Воронежской области масштабные пожары, которые не могут потушить

В одном из регионов России загорелся масштабный пожар. Его пытались потушить несколько дней.

Пожар в Воронежской области тушат уже двое суток. Возгорание очень масштабное, передает 24 Канал.

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Ликвидацией пожара занимается авиация

По данным чрезвычайников России, в области продолжают тушить два крупных ландшафтных пожара: в селе Ямное, где пожар локализован на площади 50 гектаров, и в районе хутора Калач – там горит 70 гектаров.

О причине возгорания не сообщали. Также пока почти ничего неизвестно о последствиях.

В России масштабные пожары: смотрите видео

К тушению привлекли авиацию. Это можно увидеть на видеозаписях, которыми делятся в сети. Самолеты летают довольно низко.

Самолеты участвуют в ликвидации пожара: смотрите видео

Пожар в селе Ямное Воронежской области локализован на площади около 50 гектаров.