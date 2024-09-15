Пожежу у Воронезькій області гасять вже дві доби. Займання дуже масштабне, передає 24 Канал.
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Ліквідацією пожежі займається авіація
За даними надзвичайників Росії, в області продовжують гасити дві великі ландшафтні пожежі: у селі Ямне, де пожежа локалізована на площі 50 гектарів, і в районі хутора Калач – там горить 70 гектарів.
Про причину займання не повідомляли. Також наразі майже нічого невідомо про наслідки.
У Росії масштабні пожежі: дивіться відео
До гасіння долучили авіацію. Це можна побачити на відеозаписах, якими діляться у мережі. Літаки літають доволі низько.
Літаки беруть участь у ліквідації пожежі: дивіться відео
Пожежу в селі Ямне Воронезької області локалізовано на площі близько 50 гектарів.